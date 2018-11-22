Kanada'da silahla işlenen cinayet oranları 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Kanada'da ateşli silahlarla işlenen cinayet oranlarının 2017'de, 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Kanada'nın ulusal istatistik ajansı Statistics Canada tarafından yayınlanan raporda, geçen yıl ateşli silahla işlenen cinayetlerin bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 1992'den beri en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.

Raporda, ülkede 2017'de ateşli silahla işlenen cinayetlerin bir önceki yıla göre 43 artışla 266'ya yükseldiği kaydedildi.

Ülkede geçen yıl toplam 660 kişinin cinayete kurban gittiğine işaret edilen raporda, bu rakamın 2016'ya göre 48 fazla olduğu aktarıldı.

Raporda, ülkedeki cinayet oranının geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak her 100 bin kişide 1,8'e yükseldiği ve bunun, 2009'dan beri en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

2017'de işlenen 163 cinayetin çete bağlantılı olduğuna dikkat çekilen raporda, bu sayının 2016'ya göre 23 daha fazla olduğu belirtildi.

Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale'nin sözcüsü Scott Bardsley, e-postayla yaptığı açıklamada, "Kanada dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olmasına rağmen, artan silah suçu her türden toplulukta çok fazla şiddete ve çok fazla can kaybına neden oldu." ifadesine yer verdi.