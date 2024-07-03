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Dünya

Kanada'da bir ilk! Genelkurmay Başkanlığına kadın atama

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Korgeneral Jennie Carignan'ı Genelkurmay Başkanı olarak atadı. Böylelikle Carignan, ülkenin ilk kadın Genelkurmay Başkanı oldu.

IHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Kanada'da bir ilk! Genelkurmay Başkanlığına kadın atama
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Kanada'da ilk kez bir kadın Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Korgeneral Jennie Carignan'ı Genelkurmay Başkanı olarak atadı. Trudeau yaptığı açıklamada, "Kariyeri boyunca olağanüstü liderlik nitelikleri, mükemmelliğe olan bağlılığı ve hizmete adanmışlığı silahlı kuvvetlerimiz için muazzam bir değer olmuştur" dedi.

Orduda cinsiyetçiliği ve suiistimalleri ortadan kaldırma çabalarından sorumlu olan Carignan, 18 Temmuz'da mevcut Genelkurmay Başkanı Wayne Eyre'nni yerini alacak. Askeri mühendis olan Carignan, orduda geçirdiği 35 yıl boyunca Afganistan, Bosna-Hersek, Irak ve Suriye'deki birlikleri komuta etti.

Öte yandan Trudeau, 2018 yılında Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin başından ilk kez bir kadın müdür atamıştı.

  • kanada
  • genel kurmay başkanlığı
  • Jennie Carignan

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