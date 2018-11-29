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Kanada’da bozayı faciası: Anne ve 10 aylık bebeğini öldürdü

Kanada’da yürüyüş yaptığı esnada bir kadın ve 10 aylık bebeği bozayının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

  • İHA
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Kanada'nın kuzey bölgelerinden Yukon’da yürüyüş yapan 37 yaşındaki Valerie Theoret ve 10 aylık bebeği Adele Roesholt çalılıklardan çıkan bozayının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden anne ve bebeğinin cesedi kaldıkları kulübenin 100 metre ilerisinde bulundu.
 
Öte yandan Kanada'da ölümcül ayı saldırıları nadir görülmektedir.
 

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