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Kanada'da federal seçimlerin galibi Liberal Parti oldu

Kanada’da Başbakan Justin Trudeau’nun liderliğindeki Liberal Parti 156 milletvekili ile birinci çıktı fakat parlamentoda tek başına çoğunluk sağlayamadı.

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Kanada Seçim Ofisinden duyurulan "43. Federal Genel Seçimleri"nin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, ülke genelindeki 27 milyon 400 binin üzerindeki seçmenden 15 milyon 750 bine yakını oy kullandı.

Buna göre 338 sandalyeli Federal Parlamentoda Liberal Parti 156, Andrew Scheer liderliğindeki Muhafazakar Parti 122, Yves-François Blanchet liderliğindeki Qyebec Bloğu (Bloc Québécois) 32, Jagmeet Singh liderliğindeki Yeni Demokrat Parti 24, Elizabeth May liderliğindeki Yeşil Parti 3 milletvekilliği kazandı. Parlamentoya 1 de bağımsız milletvekili girdi.

Bu sonuçların ardından Liberal Parti ile Yeni Demokrat Partinin koalisyon hükümeti kuracağı ileri sürülüyor. Liberal Parti lideri ve Başbakan Trudeau, seçim kampanyası sırasında Yeni Demokrat Parti ile koalisyonu reddetmezken, Yeni Demokrat Parti lideri Jagmeet Singh de koalisyona sıcak yaklaşan açıklamalarda bulunmuştu.

Seçimlere katılım oranı yüzde 57 civarında oldu. Ülke tarihinde en yüksek katılım, yüzde 79,4 ile 1958 yılında yapılan seçimler olarak biliniyor.

Kanada Seçim Ofisinin resmi sonuçları bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

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