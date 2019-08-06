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Kanada'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

Kanada'nın Toronto kentinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 7 kişi yaralandı.

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Global News Canada'nın haberine göre, Toronto polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında 45. bölgedeki Finch Bulvarı'nda yer alan bir gece kulübünde meydana gelen saldırıda, biri ağır, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
 
Polis, saldırının failinin henüz bulunamadığını bildirdi.
 
Saldırı üzerine emniyeti arayan gece kulübünün sahibi, olay anında 250 civarında müşteri ve 40'ın üzerinde güvenlik ekibinin içeride olduğunu kaydetti.
 
Toronto Belediye Başkanı John Tory, olayla ilgili herhangi bilgi sahibi olanların, yetkililere ihbarda bulunması çağrısı yaptı.
 
Toronto Şehir Konseyi'nde haziran ayında yapılan toplantıda, silah yasağının yürürlüğe konulması tartışılmıştı. 
 
Son saldırının ardından konunun yeniden konseyin gündemine gelmesi bekleniyor.
 
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso ve Ohio eyaletine bağlı Dayton kentlerinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda, 31 kişi yaşamını kaybetmişti. 

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