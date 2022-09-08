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Dünya

Kanada'da ikinci şüpheli de hayatını kaybetti

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 13 ayrı bölgede düzenlenen bıçaklı saldırıların ikinci şüphelisi Myles Sanderson, gözaltına alındıktan sonra hastanede hayatını kaybetti.

DHA8 Eylül 2022 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
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Kanada'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırıların ikinci şüphelisi, Myles Sanderson, gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü. Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Komutanı Rhonda Blackmore, düzenlediği basın toplantısında, Myles Sanderson'ın kontrolündeki otomobilin, polis tarafından eyaletteki bir otoyolda takibe alındığını ve takip sonucu gözaltına alındığını duyurdu. Polis, Myles'ın kendi kendini yaraladığını ve bu nedenle kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.

KARDEŞİ DAMİEN DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Polis, iki gün önce yaptığı açıklamada, James Smith Cree Nation bölgesinde bir evin yakınındaki çimenlik alanda cansız erkek bedeninin bulunduğunu; incelemeler kapsamında bu kişinin Damien Sanderson olduğunu açıklamıştı. Polis, Damien'in vücudunda yaralar olduğunu ifade etmişti.

YARALILARDAN ÜÇÜ YOĞUN BAKIMDA

Saskatchewan eyaletindeki 13 farklı bölgede düzenlenen bıçaklı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Polis, yaralar arasında 3 kişinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Saldırılar sonrası eyalet genelinde güvenlik önlemleri artırılmış ve Damien ve Myles Sanderson kardeşler aranmaya başlamıştı. Saldırıların iki şüphelisi de öldü.

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