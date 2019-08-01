32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,604
  • 6,1946
  • 254.09
  • 101542
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kanada'da kanalizasyonda bulunan pitonun gerçek sahibi aranıyor

anada'nın Toronto şehrinde kanalizasyonda bulunan bir piton yılanının gerçek sahibi aranıyor. Bir ailenin yılanın kendilerine ait olduğunu belirterek evlerine götürdüğü ancak farklı bir yılan olduğunun anlaşıldığı ortaya çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kanada'nın Toronto şehrindeki bir benzin istasyonunda büyük bir piton yılanının, lağım ızgarasından aşağıya doğru yuvarlandığı görüldü. İtfaiyeciler benzin istasyonunun yolundan geçen kanalizasyon ızgarasından yuvarlanan yaklaşık 122 santimetre uzunluğundaki piton yılanını bir çantaya koyarak Toronto Hayvan Servisi barınağına götürdü. Benzin istasyonundaki kanalizasyon ızgarasında bulunan yılanın kayıp evcil hayvanları olduğunu iddia eden bir aileden bilgi geldi. Sannella ailesi, 11 aylık bir kraliyet pitonu olarak da bilinen top pitonu 'Monty'nin Haziran ayında evlerinden kaybolduğunu bildirdi. Sannella ailesi, bir gece evlerinden kaybolan evcil hayvanlarını almak için yerel hayvan hizmetlerine koştu. Aile, yılanı evlerine götürdü ancak, aynı gece, Monty olağandışı davranış belirtileri göstermeye başladı. Geçtiğimiz yılın kasım ayında 18 yaşındaki oğlu için yılanı satın alan Samantha Sannella, yılanı Monty'nin daha önce hiç yapmadığı, akvaryumunda bulunan içi boş kütükleri kaldırdığını fark etti. Monty'nin bazı eski fotoğraflarındaki desenleri daha yakından incelemesi üzerine, aile bu yılanın aslında Monty olmadığını fark etti. 

YILANIN GERÇEK SAHİBİ ARANIYOR 
 
Bu yılanın Monty'den ‘biraz daha güçlü’ olduğunu belirten Samantha Sannella için zor bir gece oldu. Sannella, yılanın gece boyunca kafesinden kaçmasını önlemek için teraryumunun üzerine kitap yerleştirmek zorunda kaldığını söyledi. Sannella, “İstediğim en son şey, evimde ikinci kayıp yılan vakası yaşanması” dedi. Yılana 'Sneaky Pete' adını veren aile, şimdi yılanın gerçek sahiplerini ve hala kayıp olan pitonlarını bulmaya çalışıyor. 
Sannella, Monty'nin geri döneceği konusunda hala umutlu olsa da, bir yılanı evcil hayvan olarak evde tutmayı yeniden değerlendirdiğini belirtti. 

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu!

Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu!

Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü

Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü

Dört AYM üyesinden hukuk dersi gibi şerh

Dört AYM üyesinden hukuk dersi gibi şerh

ABD resmen tanıdı: NATO üyesi olmayan ana müttefik

ABD resmen tanıdı: NATO üyesi olmayan ana müttefik

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! İmalatına başlandı...

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! İmalatına başlandı...

Kuzey Kore duyurdu: İlk kez denedik

Kuzey Kore duyurdu: İlk kez denedik
 

POPÜLER HABERLER

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Her gün cehennemi yaşıyorlar! Dünyanın en zor işleri

Her gün cehennemi yaşıyorlar! Dünyanın en zor işleri

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: Hayalet

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: Hayalet

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA