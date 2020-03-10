Kanada'da koronavirüsten ilk ölüm

AA 10 Mart 2020 Salı 00:43 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 00:43

VAKA SAYISI 77’Yİ BULDU



Çok sayıda ülkeye yayılan salgının etkilediği ülkelerden biri olan Kanada'da 34'ü Ontario'da, 32'si British Columbia'da, 7'si Alberta'da ve 4'ü Quebec'te olmak üzere 77 teyit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunuyor.

Öte yandan yeni tip Kovid-19’un en fazla görüldüğü eyaletler olan Ontario ve British Columbia da halk, maske, el temizliği için kullanılan jel alkol, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu stokluyor. Ülke nüfusunun yarısının yaşadığı Ontario eyaletinde market ve eczanelerde maske, eldiven ve koruyucu malzeme bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Kanadalı sigorta şirketleri de yeni tip koronavirüs ve bağlantılı rahatsızlıkları seyahat sigortası kapsamından çıkardılar.

Kanada Havayolları Air Canada, Çin’e uçuş yasağını nisan sonuna kadar uzattı. Air Canada, daha önce Çin’e olan uçuşlarını şubat sonuna kadar durdurduğunu açıklamıştı.





"KRUVAZİYER GEMİLERİNDEN UZAK DURUN"