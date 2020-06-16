Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

AA 16 Haziran 2020 Salı 00:30 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 00:30

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde iki gün önce 99 bin 528 olan Kovid-19 vaka sayısı, son 48 saatte 863 artarak 100 bin 391’e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da son 48 saatte 57 artarak 8 bin 220’ye çıktı.

Kanada’da bugüne kadar 2 milyon 152 bin 700 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 60 bin 999 olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde en yüksek vaka ve ölü sayısı bakımından ilk üç eyalet 53 bin 952 ile Quebec, 33 bin 806 ile Ontario ve 7 bin 433 ile Alberta eyaleti olarak sıralandı.

- KANADALILAR AŞI BULUNURSA YAPTIRMAYA HAZIR



Ülkede yapılan kamuoyu araştırması, halkın yüzde 68,3'ünün bulunduktan olduktan sonra Kovid-19 aşısını yaptırmaya hazır olduğunu ancak yüzde 15,6'sının da aşıyı yaptırmayacağını ortaya koydu.

Kanada Araştırmaları Derneği Başkanı Jack Jedwab, 1523 Kanadalının katıldığı anketle ilgili yaptığı açıklamada, insanların neden aşı olmayı reddedecekleriyle ilgili sorular sorulmadığını ancak verilerin kamu sağlığı yetkililerine güven eksikliğiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Jedwab, aşı yaptıracağını söyleyenlerin yüzde 86,6'sının halk sağlığı yetkililerine yüksek düzeyde güvendiklerini ancak yüzde 58,9’luk bir kesimin de aynı yetkililere hiç güvenmediklerini söyledi. Jack Jedwab, "Aşıyı yaptıracak Kanadalıların yüzde 83,6'sı kişisel olarak çok korktuklarını söylerken, aşıyı düşünmeyenlerin sadece yüzde 6'sı korktuklarını belirtti." dedi.

- KANADA ORDUSU, SALGIN NEDENİYLE ARA VERDİĞİ UKRAYNA GÖREVİNE YENİDEN DÖNÜYOR



Öte yandan Kanada Silahlı Kuvvetleri, Kovid-19 nedeniyle geçici olarak askıya aldığı Ukrayna’daki askeri eğitim misyonuna yeniden başlayacağını duyurdu.

Kanada Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Leah Campbell, yaptığı açıklamada, ilk kez 2015'te yerel kuvvetleri eğitmek için Ukrayna'ya yerleştirilen Kanada ordusu mensubu 200 askerden 140’ının Kovid-19 salgını nedeniyle nisan ayı başında ülkeye döndüklerini hatırlattı. Campbell, 60 askeri personelin bırakıldığı Ukrayna misyonuna, yakında 90 askerin katılacağını söyledi.