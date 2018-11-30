Kanada’da Müslümanlara karşı nefret suçlarında yüzde 151 artış yaşandı

Resmi istatistik kurumu StatsCan’ın açıkladığı "Polise Bildirilen Nefret Suçları" başlıklı raporda, 2017 yılında Müslümanların karşı karşıya kaldığı nefret suçu saldırılarının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 151 yükseldiği ifade edildi.

Raporda, 2016'da polis kayıtlarına 139 vaka yansırken, 2017 yılında yüzde 151’lik artışla 349 nefret suçu işlendiğine dikkat çekilerek, Müslümanları hedef alan nefret suçu saldırılarının, ülke genelindeki nefret suçlarının yüzde 17’sini kapsadığı belirtildi.

Geçen yıl Yahudilere karşı da 360 nefret suçu işlendiği ve bu rakamın 2016 yılında 221 olduğu anımsatılan raporda, dini kaynaklı nefret suçlarında Hristiyanların da saldırıya maruz kaldığı kaydedildi. Bu kategoride ise 2016 yılında 27 olan Katolik Hristiyanlara karşı gerçekleşen nefret suçu saldırısı 2017'de 39’a çıktı.

StatsCan’ın raporu üzerine yazılı açıklama yapan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) İcra Direktörü İhsan Gardee, nefret suçlarının ülke genelinde ciddi oranda yayılma trendi gösterdiğini belirterek, bundan endişe duyduklarını kaydetti.

Gardee raporun, rahatsız edici olsa da şaşırtıcı olmadığına dikkati çekerek, “2017 yılı Kanadalı Müslüman toplumu için son derece zor bir yıldı. 29 Ocak’ta Kanada tarihinin en büyük İslamofobik saldırısı yaşandı. Quebec City Camisi'nde namaz kılan ve ibadet eden altı kişi acımasızca katledildi ve birçok insan yaralandı.” dedi.

Açıklanan rakamların buzdağının sadece görünen yüzü olduğunun altını çizen Gardee, yaşanan nefret suçlarının neredeyse üçte ikisinin muhtelif sebeplerden dolayı polise bildirilmediğini vurguladı.