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Dünya

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 307'ye çıkt

Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu ülkelerden biri olan Kanada'da, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 307'ye yükseldi.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 04:39 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 04:42
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Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde hafta sonu Kovid-19 kaynaklı 99 ölüm vakası daha kaydedildi. Böylece salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 208’den 307’ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkan vaka sayısı da aynı zaman diliminde 12 bin 375’den 15 bin 512’ye yükseldi. Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar 2 bin 942 kişi de yürütülen Kovid-19 tedavisine olumlu cevap vererek iyileşti.

- Eski maskeler dezenfekte edilerek yeniden kullanılacak

Bu arada Kanada genelindeki maske sıkıntısına çözüm arayışları da sürüyor.

ABD Başkanı Trump’ın, ülke içinde üretilen medikal malzemelerin öncelikle iç ihtiyacın karşılanmasında kullanılacağını belirterek tıbbi maskelere koyduğu ihracat yasağına Kanada’yı da dahil etmesi, yetkilileri yeni arayışlara itti.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına yolladığı talimatta, kullanılmış N95 maskeleri atmamalarını istedi. Dr. Tam, kullanılmış maskeleri dezenfekte ederek yeniden kullanmayı planladıklarını söyledi.

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