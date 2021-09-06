İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2021 Pazartesi / 29 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2976
  • EURO
    9,8582
  • ALTIN
    487.245
  • BIST100
    1473.53
Dünya

Kanada'da onlarca çakal öldürülecek

Kanada'nın Vencover şehrinde onlarca çakal öldürülecek. Karar, aralık ayından bu yana 45 çocuğun çakallar tarafından ısırılması sonrası alındı. Belediye 'eğer çakalların öldürülmesini istemiyorsanız onları beslemeyin' duyurusu yaptı.

6 Eylül 2021 Pazartesi 09:51 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:51
ABONE OL

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentindeki Stanley Parkı'nda yaşanan çakal saldırıları yetkilileri alarma geçirdi.

Aralık ayından bu yana, dört kilometrekarelik şehir parkında, 45 çocuğun çakal saldırılarıyla yaralandığı açıklandı.

British Columbia (BC) Orman Bakanlığı, Stanley Park'taki çakalların yakalanarak ötenazi uygulanması kararı aldı.

SEBEP İNSANLARIN ÇAKALLARI BESLEMESİ

TRT Haber'in haberine göre, Stanley Park'ta özellikle çocuklu ailelerin çakalları yakından görebilmek için onları beslediği, bu nedenle hayvanların insanlara alıştığı ve yiyeceğe koşullandığı açıklandı.

Çakalları besleyerek iyilik yaptığını düşünen kişilerin yaban hayvanlarını yiyeceğe koşullandırdığını ve insan korkularını kaybetmeye ittiğini dile getiren yetkililer, hayvanları beslememe ve yabani hayata müdahale etmeme çağrısında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.