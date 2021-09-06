Kanada'da onlarca çakal öldürülecek

6 Eylül 2021 Pazartesi 09:51 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:51

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Vancouver kentindeki Stanley Parkı'nda yaşanan çakal saldırıları yetkilileri alarma geçirdi.

Aralık ayından bu yana, dört kilometrekarelik şehir parkında, 45 çocuğun çakal saldırılarıyla yaralandığı açıklandı.

British Columbia (BC) Orman Bakanlığı, Stanley Park'taki çakalların yakalanarak ötenazi uygulanması kararı aldı.

SEBEP İNSANLARIN ÇAKALLARI BESLEMESİ

TRT Haber'in haberine göre, Stanley Park'ta özellikle çocuklu ailelerin çakalları yakından görebilmek için onları beslediği, bu nedenle hayvanların insanlara alıştığı ve yiyeceğe koşullandığı açıklandı.

Çakalları besleyerek iyilik yaptığını düşünen kişilerin yaban hayvanlarını yiyeceğe koşullandırdığını ve insan korkularını kaybetmeye ittiğini dile getiren yetkililer, hayvanları beslememe ve yabani hayata müdahale etmeme çağrısında bulundu.