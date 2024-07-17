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Dünya

Kanada'da rekor seviyede yağış seli beraberinde getirdi

Kanada'da aşırı yağışlar sonucu sokaklar ve evler sular altında kaldı.

IHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Kanada'da rekor seviyede yağış seli beraberinde getirdi
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Kanada'da rekor seviyedeki yağışlar sonucu sokaklar ve evler sular altında kaldı.

Kanada'da dün etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Toronto'da 1941'den bu yana en fazla yağışın görüldüğü, şehirde 4 inç yağış meydana geldiği belirtildi. Rekor seviyedeki yağışlar nedeniyle Toronto'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yaklaşık 167 bin kişinin elektriksiz kaldığı kentte, sürücüler su basan yollarda mahsur kaldı. Yağışlar sonucu bir tren istasyonunun sular altında kaldığı görülürken, birçok evde de sel baskınları yaşandı. Yetkililer, araçlarında mahsur kalan en az 14 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.

Dünyaca ünlü rapçi Drake de sosyal medya hesabından sular altında kalan evinin görüntülerini paylaştı. Billy Bishop Havalimanı'ndaki birçok uçuş ertelendi veya iptal edildi.

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