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Dünya

Kanada'da vinç kazası: 4 ölü

Kanada'nın Kelowna kentinde bir şantiyedeki kule vincin çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi enkaz altında kaldı.

AA13 Temmuz 2021 Salı 23:29 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 23:29
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Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Kelowna Birimi Sözcüsü Adam MacIntosh, vincin çökmesi sonucu 3 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

MacIntosh, enkazın altında henüz ulaşılamayan 1 kişinin daha olduğunu ve onun da öldüğüne inanıldığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay sonrası bir kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıklayan sözcü, hayati tehlikesi olmayan yaralının taburcu edildiğini kaydetti.

26 katlı bir bina inşaatı için kurulan vincin kumanda kısmının, çökme sırasında birçok binaya zarar verdiği ve bölgede elektriklerin kesildiği bildirildi.

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