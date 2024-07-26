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Dünya

Kanada'da yangınlar söndürülemiyor! 4 ülke yardım edecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan itfaiye ekiplerinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde süren yangınlara mücadelede yardıma geleceğini duyurdu.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 21:03 - Güncelleme:
Kanada'da yangınlar söndürülemiyor! 4 ülke yardım edecek
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Trudeau, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Alberta'nın Jasper bölgesindeki yangınlarla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan 400'den fazla itfaiyecinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası'nda süren yangınlarla mücadeleye destek olmak için bölgeye intikal edecekleri bilgisini paylaşan Trudeau, yangınla mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

PARKA GİRİŞLER YASAKLANDI

Jasper Ulusal Parkı çevresindeki tahliye çalışmaları sürerken, İklim Bakanlığına bağlı Kanada Parkları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, parka girişlerin en az 6 Ağustos'a kadar yasaklandığı belirtildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Jasper Ulusal Parkı'nda yaklaşık 363 kilometrekarelik alanın yangında tahrip olduğu tahmin ediliyor.

25 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Jasper bölgesinde görevli yetkililer, yangının neden olduğu tahribatın henüz tam olarak belirlenemediğini, "bölgenin yarısından fazlasının" zarar görmüş olabileceğini açıkladı.

Jasper Ulusal Parkı civarında yaşayan yaklaşık 25 bin kişi, artan alevler nedeniyle 23 Temmuz'da bölgeyi tahliye etmek zorunda kalmıştı.

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