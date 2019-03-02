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Kanada’daki Huawei CFO’sunun ABD’ye iade süreci başladı

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle daha önce Kanada’da tutuklanan ve 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD’ye iade süreci başladı.

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Kanada Federal Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Kanada'nın, hukukun üstünlüğüne tabi bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, davadaki delillerin kapsamlı ve özenli bir şekilde incelenmesinin sürdüğü kaydedildi.

- MAHKEME SÜRECİ 6 MART’TA BAŞLAYACAK

İade duruşmasında Mıng Vancou’nun suçlu olup olmadığına ilişkin bir karar verilmeyeceği hatırlatılan açıklamada, iade halinde davanın ABD'de görüleceği ifade edildi. Açıklamada, Federal Adalet Bakanlığının mahkeme süreci için yetkilendirdiği British Columbia Eyalet Yüksek Mahkemesinin 6 Mart Çarşamba günü iade duruşmasının ilk oturum tarihini belirleyeceği bildirildi.

- GEÇEN YIL VANCOUVER’DA TUTUKLANMIŞ VE KEFALETLE ŞARTLI SALIVERİLMİŞTİ

Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından, davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı olarak salıverilmesine hükmetmişti.

- ÇİN DE 2 KANADALIYI TUTUKLAYARAK MİSİLLEMEDE BULUNMUŞTU

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

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