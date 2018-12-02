Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kanada'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Kanada Başbakanı Trudeau, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili cevapsız kalan sorulara yanıt vermesini istedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC televizyonunda yer alan habere göre, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ayaküstü görüştü.
 
"Kaşıkçı cinayetiyle ilgili daha iyi yanıtlara ihtiyaç var"
 
Suudi Veliaht bin Selman'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili cevapsız kalan sorulara yanıt vermesini isteyen Trudeau, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili daha iyi yanıtlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.
 
"Aktivist Raif Bedevi serbest bırakılmalı"
 
Trudeau, bin Selman'a, Suudi Arabistanlı aktivist Raif Bedevi'nin serbest bırakılması gerektiğini de belirtti.
 
Trudeau ve bin Selman'ın görüşmesi, Suudi Arabistan'da bazı insan hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasının ardından ağustos ayında iki ülke arasında patlak veren diplomatik krizden sonra ilk olma özelliği taşıyor.
 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı´da ilk borsanın açılması - Tarihte bugün 2 Aralık 1866

Osmanlı´da ilk borsanın açılması - Tarihte bugün 2 Aralık 1866

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA