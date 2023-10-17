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Dünya

Kanada'dan Gazze için insani koridor çağrısı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail'in ablukası altındaki ve temel hizmetlere erişimi kesilen Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşabilmesi için insani koridor açılması çağrısında bulundu.

AA17 Ekim 2023 Salı 10:07 - Güncelleme:
Kanada'dan Gazze için insani koridor çağrısı
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CBC News'in haberine göre Trudeau, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki "korkunç ve gittikçe kötüleşen insani krizden derin endişe duyduklarını" belirten Trudeau, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşmasının "zorunlu" olduğunu dile getirdi.

Trudeau, Gazze Şeridi'ne yardımların engellenmeden ulaşabilmesi için insani koridor oluşturulması çağrısında bulunurken, "savaşın bile kuralları olduğunu ve Gazze'de uluslararası hukuka uyulması gerektiğini" vurguladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, "Gazze, Batı Şeria ve İsrail'de kriz yaşanırken, bölgenin güvenlik durumunun çok gelgitli hale geldiğini" ifade etmiş, Lübnan'da yaşayan vatandaşlarına, ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

  • Justin Trudeau
  • Gazze Yardımı
  • İnsani Koridor

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