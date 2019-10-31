Kanada’dan teröre skandal ödül!

Barış Pınarı Harekatı ve ardından imzalanan Soçi mutabakatı ile Suriye’nin kuzeyinden temizlenen terör örgütü YPG/PKK’ya yine Batı sahip çıktı. Avrupa medyası ve ABD Başkanı Donald Trump terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin’i muhatap alarak teröristleri aklarken, Kanada’dan skandal bir adım geldi. Kanada devleti terörist başını ödüllendirmek için ülkeye davet etti.

DEAŞ BAHANESİ

Erbil merkezli Rudaw’ın haberine göre, ömrünü savaşlarda insanlığa hizmet için adayan kişilere her yıl “Temiz Savaşçı Ödülü” veren Kanada Savunma Bakanlığı, bu sene Ferhat Şahin Abdi’yi taltif etme kararı aldı. Bakanlığın Temiz Savaşçı Ödülü’nü alması için, 196 ülkede kırmızı bültenle aranan YPG’li teröristi ülkeye davet ettiği öğrenildi. Reddit’te yer alan haberde ise Abdi’nin terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözde Genel Komutanı olması nedeniyle taltif edildiği kaydedildi.

Haberde, söz konusu ödülün verilme sebebinin ‘terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyona ve sürece SDG’nin katkıları’ olduğu ifade edildi.

İLK DAVET ABD’DEN

Terörist başı Abdi, ilk olarak Amerikalı senatörler tarafından Washington’a davet etmiş, Başkan Donald Trump da “Yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum” demişti. Skandal hamle üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, ABD’ye seslenerek, “Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika’nın bu adamı bize teslim etmesi gerekiyor” şeklinde konuşmuştu.