Kanada Dışişleri Bakanı Freeland: Yemen'deki tüm tarafları ihtilafa son vermeye çağırıyoruz

Bakan Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada, Yemen'deki tüm tarafları, sürmekte olan ve özellikle de çocuk, kadın ve erkeklerin üzerinde kabul edilemez yıkıcı etkisi bulunan ihtilafa kalıcı bir son vermeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Yemen’de kitlesel yetersiz beslenmeye, ciddi gıda güvensizliğine, ölüme ve dünyanın en büyük insani krizine yol açan şiddeti kınadıklarını belirten Freeland, "İnsani yardımların engellediğine dair raporlardan derin endişe duyuyoruz. Kanada, insani yardım için hızlı ve engelsiz erişim çağrısında bulunuyor ve çatışmaya taraf olan bütün tarafları uluslararası insancıl hukuka tam olarak uymaya çağırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Freeland, uluslararası toplumun şiddete hızlı bir şekilde son verilmesini talep eden çağrılarına destek verdiklerini kaydederek, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Elçisi Martin Griffiths'in çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Çatışmaların kalıcı ve barışçıl bir şekilde sona erdirilmesine yönelik müzakereleri sürdürme çabalarını tam olarak destekliyoruz." diye konuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.