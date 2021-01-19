Kanadalı müzisyenden dünya rekoru! Yaklaşık 26 saat aralıksız çaldı

star.com.tr 19 Ocak 2021 Salı 21:17 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 21:17

Kanadalı bir yerel müzisyen olan Jared Dormer, 25 saati aşkın süre cajon (kutu şeklinde bir vurmalı çalgı) çalarak yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Guinness Dünya Rekorunu en uzun süre (kutu davulun bir başka adı) kıran ilk kişi olarak geçirdi.

15 Ocak akşamı başladığı denemesi 16 Ocak'ta sona eren Dormer, 25 saat 42 dakika 34 saniye boyunca cajon çalmayı başardı. Dormer'ın denemesi Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylandı.

Dormer'ın denemesi sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı. Dormer, "Kendim ve başkaları için bu tür bir etki beklemiyordum. Katılımcılardan birkaçı bunun, salgın sürecinde dikkat dağıtıcı çok hoş bir şey olduğunu ve bir tür normallik görmenin güzel olduğunu söyledi. Sahip olabileceği etki beni gerçekten şaşırttı ve çok sayıda insana ulaşabildiğim için mutluyum." dedi.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, Dormer'ı başarıyla adını yazdıran ilk kişi yapan bu özel rekora daha önce hiç teşebbüs edilmemişti.

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