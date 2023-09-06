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Dünya

Kanada'nın havayolu şirketi uçaktan indirdikleri yolculardan özür diledi

Kanada'nın Air Canada hava yolu şirketi, önceki uçuşta kusan bir yolcunun yeterince temizlenmemiş koltuğuna oturmak istemeyen 2 yolcuyu uçaktan indirmesi nedeniyle özür diledi.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 14:23 - Güncelleme:
Kanada'nın havayolu şirketi uçaktan indirdikleri yolculardan özür diledi
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CNN'in haberine göre, Air Canada hava yolu şirketinin 26 Ağustos'taki Las Vegas-Montreal uçuşunda meydana gelen ve 29 Ağustos'ta sosyal paylaşım platformu Facebook'ta paylaşılan olay, basına yansıdı.

Söz konusu paylaşımda, önceki uçuşta kusan bir yolcunun koltuğunun yeterince temizlenmediği ve kokunun giderilmesi için parfüm ve toz halinde kahvenin kullanıldığı belirtildi.

Koltukların durumunu gören 2 yolcunun, görevlilerle dakikalarca konuyu tartıştığı fakat uçağın dolu olması nedeniyle başka koltuğa geçemedikleri aktarıldı. Yolculara, kirli koltuklara sermeleri için battaniye verildiği kaydedildi.

Sonrasında pilotun yolcuları şikayet etmeye devam etmeleri halinde "güvenlik eşliğinde uçaktan indirilecekleri ve uçuş yasağı listesine alınacakları" yönünde uyardığı ve yolcuların uçaktan indirildiği ifade edildi.

Air Canada ise konuya ilişkin açıklamasında, olayın incelendiğini, prosedürlerin usulünce uygulanmadığını ve söz konusu yolculardan özür dilendiğini bildirdi. Müşteri ise Facebook'tan yaptığı açıklamada firmanın kendisini aramadığını belirtti.

  • AirCanada
  • Kusma olayı
  • Uçuştan indirme

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