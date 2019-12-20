İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9348
  • EURO
    6,599
  • ALTIN
    281.98
  • BIST100
    111041
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada'nın Quebec City kentindeki Müslümanların 20 yıllık mezarlık çilesi sona erdi
Dünya

Kanada'nın Quebec City kentindeki Müslümanların 20 yıllık mezarlık çilesi sona erdi

Kanada’nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec City kentindeki Müslümanların yıllardır süren mezarlık sorunu çözüldü.

AA20.12.2019  10:02 - Güncelleme: 20.12.2019  10:02

Kentteki Müslümanların 20 yıldır hayata geçirmek için mücadele ettikleri ancak belediye meclisinde bir türlü çoğunluk oylarını sağlayamadıkları için çözemedikleri Müslüman mezarlığı sorunu, belediye başkanının çabaları sayesinde çözüm buldu.

Daha önceki oylamalarda kendisi de karşı oy kullanan Quebec City Belediye Başkanı Regis Labeaume, yapılan son oylamada Müslüman mezarlığı olarak tescil edilmesi istenilen arazi ile ilgili teklifin kabul edilmesini sağladı.

- Cenazeleri 250 kilometre uzaktaki mezarlığa götürüyorlardı

Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Boufeldja Benabdallah’ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Labeaume, Kanadalılara "birbirimizi sevelim" çağrısında bulundu.

Benabdallah da Başkan Labeaume'a projeyi ilerletmesi ve bölücü tartışmalardan kaçınması nedeniyle teşekkür etti. Kentteki Müslümanların 20 yıldır kendi mezarlıklarını almak için çalıştıklarını söyleyen Benabdallah, "Şehrimizde Müslüman mezarlığı olmadığı için cenazelerimizi bu bölgedeki en yakın mezarlığın olduğu 255 kilometre uzaktaki Montreal’e götürüyorduk. Karara sevindik." dedi.

Labeaume de gazetecilere, Quebec City'nin değiştiğini ve yeni göç dalgalarının şehri ve eyaletin geri kalanını daha çeşitli hale getireceğini söyledi. Labeaume "Bugünden itibaren neler yapabileceğimizi, topluluğumuzda atabileceğimiz adımları, hep birlikte uyum içinde yaşayabilmek için düşünmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Labeaume’nin tapusunu imzalayarak onayladığı Quebec City Müslüman Mezarlığı, arazide yapılacak düzenlemelerin ardından ilkbaharda hizmete açılacak.

- 6 kişinin öldürüldüğü cami baskını ile gündeme gelmişti

Quebec City kenti, 2017 yılının 29 Ocak gecesi, kentin tek camisi olan Quebec City İslam Kültür Merkezi Camisi’ne yapılan silahlı saldırı ile gündeme gelmişti.

Aşırı sağ görüşlü 27 yaşındaki Alexandre Bissonnette isimli saldırgan, otomatik silahlarla girdiği camide, yatsı namazı kılmakta olan cemaatin üzerine ateş açmış, 6 kişinin ölümüne ve 9 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.

Saldırıdan sonra yakalanan Bissonnette’nin mahkemesi sürüyor.

Türkiye oyunun dışına itilmek istendi ama planları bozdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz
Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Misrata vuruldu
Misrata vuruldu

Misrata vuruldu

'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'
'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'

'Doğu Akdeniz çok zengin, Yunanistan ve Rumların yanındayız'

CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık
CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık

CHP'li Özel'den Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.