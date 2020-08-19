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Dünya

Kanada'nın yeni maliye bakanı belli oldu

Kanada'da Maliye Bakanı Bill Morneau'nun istifasının ardından yerine 52 yaşındaki Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland getirildi.

İHA19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:14 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 00:14
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Kanada’da Maliye Bakanı Bill Morneau’nun, WE Charity adlı yardım kurumuyla yakın ilişkiler kurmasından ve seyahat maliyetlerinin kurum tarafından karşılandığının ortaya çıkması tepkilere yol açmış ve Morneau istifa etmişti. Morneau, istifasının Başbakan Justin Trudeau’nun baskısıyla olmadığını ve Trudeau ile ilişkilerinin iyi olduğunu söylemişti. Maliye Bakanı koltuğu için 52 yaşındaki Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland’in adı geçiyordu. 

Başbakan Justin Trudeau, Bill Morneau’nun istifa etmesinden sonra bugün kabinesinde yeni düzenlemelere gitti. Yeni görev atamaları için yemin töreni bugün gerçekleşti ve Chrystia Freeland, Kanada’nın ilk kadın Maliye Bakanı olarak atanarak yemin etti. Freeland, aynı zamanda Başbakan yardımcılığı görevini sürdürmeye devam edecek.

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