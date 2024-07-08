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Dünya

Kanalizasyon suyu içme suyuna karıştı: Zehirlenen yüzlerce kişi hastaneye koştu

İran'ın Gilan eyaletinde 10 gün içinde yaklaşık 400 kişinin kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı iddiasıyla zehirlendiği bildirildi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
Kanalizasyon suyu içme suyuna karıştı: Zehirlenen yüzlerce kişi hastaneye koştu
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İran'ın Gilan eyaletinde 10 gün içinde yaklaşık 400 kişinin henüz kaynağı belirlenemeyen bir nedenle zehirlendiği bildirildi. İran merkezli İtimad gazetesinin haberine göre, Gilan eyaletinin Rızvanşehir ilçesinde 28 Haziran'dan bu yana çok sayıda kişi mide bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

KANALİZASYON SUYU İDDİASI

Yerel kaynaklar, zehirlenme vakalarının kanalizasyon suyunun içme suyuna karışmasından kaynaklandığını ifade ediyor. Gilan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Taki Aşubi de zehirlenmenin nedeninin su kirliliği olabileceğini ancak araştırmaların devam ettiğini söyledi.

İÇME SUYU TEST EDİLDİ

Gazetenin ismini açıklamadığı bir kaynağın ifadesine göre, zehirlenme vakalarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana 400 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu ve bu süreçte içme suyu test edildi ancak sonuçlar henüz açıklanmadı.

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