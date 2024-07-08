İran'ın Gilan eyaletinde 10 gün içinde yaklaşık 400 kişinin henüz kaynağı belirlenemeyen bir nedenle zehirlendiği bildirildi. İran merkezli İtimad gazetesinin haberine göre, Gilan eyaletinin Rızvanşehir ilçesinde 28 Haziran'dan bu yana çok sayıda kişi mide bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu.

Yerel kaynaklar, zehirlenme vakalarının kanalizasyon suyunun içme suyuna karışmasından kaynaklandığını ifade ediyor. Gilan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Taki Aşubi de zehirlenmenin nedeninin su kirliliği olabileceğini ancak araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Gazetenin ismini açıklamadığı bir kaynağın ifadesine göre, zehirlenme vakalarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana 400 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu ve bu süreçte içme suyu test edildi ancak sonuçlar henüz açıklanmadı.