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Dünya

Kanalizasyonların Kovid-19'un yayılmasında potansiyel risk oluşturabileceği uyarısı

Kanalizasyonların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasında potansiyel risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 17:40
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Science Daily'nin haberine göre, kanalizasyonlar konusundaki uyarı, İskoçya'da Stirling Üniversitesinde görevli çevre biyologlarından geldi.

Profesör Richard Quilliam'ın liderliğindeki ekibin "Environment International" dergisinde yayımlanan makalesinde, insan sağlığının korunması mücadelesi çerçevesinde Kovid-19'un kanalizasyonlar yoluyla yayılması potansiyelinin "göz ardı edilmemesi gerektiği" vurgulandı.

Makalede endişelerin giderilmesi için bu konunun araştırılmasına kaynak ayrılması çağrısı yapıldı.

Quilliam, "Kovid-19'un, öksürük ve hapşırıkla saçılan damlacıklardan veya enfeksiyon taşıyan materyaller ile nesneler yoluyla yayıldığını biliyoruz. Öte yandan yakın geçmişte, hastanın Kovid-19 solunum yolu semptomlarına ilişkin testlerinin negatif çıkmasının ardından 33 güne kadar insan dışkısında virüse rastlandığı doğrulandı." ifadesini kullandı.

Makalede, Kovid-19 salgınına yol açan SARS-CoV-2 virüsüyle yakından bağlantılı SARS-CoV-1'in 2002-2003 yıllarında neden olduğu SARS salgınında Çin'deki iki hastanenin boşaltılan kanalizasyonunda SARS-CoV-1'e rastlanması örneği de verildi.

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