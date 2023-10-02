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Dünya

Kanarya Adaları'nda göçmen faciası: En az 7 kayıp

İspanya'nın Kanarya Adaları grubundan Lanzarote'nin 78 kilometre açığında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu en az 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 17:16 - Güncelleme:
Kanarya Adaları'nda göçmen faciası: En az 7 kayıp
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Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru son dönemlerde artan düzensiz göçmen akını, yeni bir faciaya neden oldu.

Kanarya Adaları Sahil Güvenlik kurumundan yapılan açıklamada, Lanzarote Adası'nın 78 kilometre kadar açığında batan bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarılması için çalışan ekiplerin 41 kişiyi kurtardığı ancak 3 erkek, 3 kadın ve 4 yaşındaki çocuğun kayıp olduğu kaydedildi.

Yetkililer, 1-2 Ekim'de 6 farklı tekne ya da bot ile adalara ulaşmaya çalışan 266 düzensiz göçmenin denizden kurtarıldığını belirterek Lanzarote ve Büyük Kanarya'da karaya çıkartılan göçmenlerden ikisine sağlık ekiplerince müdahale edildiği bilgisini paylaştı.

KANARYA ADALARI'NA 14 BİN 976 DÜZENSİZ GÖÇMEN GELDİ

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısı, bu yılın ocak-eylül döneminde, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 19,8 arttı.

Ocak-Eylül 2023'te Kanarya Adaları'na 14 bin 976 düzensiz göçmen geldi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi, düzensiz göçmenleri ağırlamak ve gerekli insani yardımları yapabilmek için İspanya'da merkezi hükümetten daha fazla kaynak talep ediyor.

  • batan bot
  • düzensiz göçmenler
  • Kanarya Adaları
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