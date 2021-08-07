Kanıtlarını paylaştılar! Komşuyu köşeye sıkıştıracak gelişme

DHA 7 Ağustos 2021 Cumartesi 11:51 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 11:51

ABD Merkez Komutanlığı basın açıklamasında, "Patlayıcı uzmanları, dikey bir dengeleyici (kanadın bir parçası) ve İran tek yönlü saldırı İHA'larından daha önce toplanan örneklerle neredeyse aynı olan iç bileşenler dahil bu üçüncü İHA'nın birkaç parçasını kurtarmayı başardı. İran kıyılarından saldırıların yerlerine kadar olan mesafe, belgelenmiş İran tek yönlü saldırı İHA'larının menzili içindeydi. Olay yerinde yapılan bir analizin ardından, malzemenin bir kısmı, daha fazla test ve doğrulama için Manama, Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo karargahına ve ardından bir ABD ulusal laboratuvarına transfer edildi" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının sonunda "ABD'li uzmanlar, bu İHA'nın İran'da üretildiğine dair kanıtlara dayanarak sonuca vardı" denildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail tarafından işletilen Mercer Street adlı tanker, 29-30 Temmuz tarihlerinde Umman açıklarında İHA'larla saldırıya uğramış ve sonucunda biri İngiliz güvenlik görevlisi diğeri geminin Rumen kaptanı olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmişti. 29 Temmuz gecesi yapılan ilk iki İHA saldırısı başarısız olmuş, 30 Temmuz günü patlayıcı yüklü üçüncü İHA gemiye isabet etmişti.