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Dünya

Kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi! Kurban: Kaçak ve kalleşçe savaşıyorlar

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, sivilleri hedef alan Ermenistan'ın amacının, savaşı bölgeye yaymak olduğunu bildirdi.

AA11 Ekim 2020 Pazar 11:03 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 11:03
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Asıf Kurban, yaptığı yazılı açıklamada. Ermenistan'ın, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'ye yakın kişinin yaralandığını hatırlattı.

Ermenistan'ın terör devleti ve bölge güvenliği için sorun olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Kurban, şöyle devam etti:

"Ermenistan kaçak ve kalleşçe savaşıyor. Savaşın gittiği bölgede kaybettikçe sivil insanlarının yaşadığı bölgelere bilerek saldırıyor. Beklentisi Azerbaycan'ın da onların sivil insanların yaşadığı yere saldırması. Fakat Azerbaycan insanlığını korumakta, uluslararası hukuka saygı göstermekte ve bu adımı atmamaktadır. Cephede kaybeden ve kaçak savaşan, sivil hedef alan Ermenistan'ın niyeti savaşı bölgeye yaymak ve diğer ülkeleri de dahil etmek bölgeyi ateşe atmaktır."

Ermenistan'ın barbarlıklarına "yeter" denmesi gerektiğini, dünyadan bu konuda adalet beklediklerini belirten Kurban, "Daha ne kadar sivil insanımız ölecek? Azerbaycan ordusu güçlüdür ve kendi tarihi topraklarından, öz hakkı olan topraklarından düşmanları temizleyecektir." ifadelerini kullandı.

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