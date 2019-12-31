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Dünya

Feci olay! Romanya'da kanser hastası ameliyat sırasında yanarak öldü

Romanya'da ameliyatta alkol bazlı dezenfektan kullanılan kanser hastasının elektrikli neşterle müdahale edilince yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

AA31.12.2019  07:43 - Güncelleme: 31.12.2019  07:43

BBC'nin haberine göre, başkent Bükreş'teki Floreasca Hastanesi'nde 22 Aralık'ta 66 yaşında kanser hastası kadın ameliyata alındı. Cerrahlar, pankreas kanserine müdahale ederken önce alkol bazlı dezenfektan kullandı.


Doktorların sonrasında kullandığı elektrikli neşter, alkolle temas edince kadının vücudu ameliyat masasında yandı. Vücudunda yüzde 40 oranında yanık olan hasta, bir hafta sonra aynı hastanede yaşamını yitirdi.


Polis, kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Ölen kadının ailesi, yerel basına yaptığı açıklamada, olayın ciddiyetini hastaneden değil basından öğrendiklerini belirtti.


Sağlık Bakanı Victor Costache de yaptığı açıklamada, olayın araştırılacağı sözünü vererek gerçeklerin ortaya çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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