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Kansere yakalanan Esma Esed'in fotoğrafı yayımlandı

Katil Esed'in meme kanseri nedeniyle tedavi gören eşi Esma Esed'ın son fotoğrafı, hastalığının ileri boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

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Geçtiğimiz Ağustos ayında Esma Esed'e meme kanseri teşhisi koyulmuş, Suriye rejiminden yapılan açıklamada kanser hücresinin birinci evrede olduğu ve erken teşhis koyulduğu bildirilmişti.

Suriye rejiminin sosyal medya sitesi Facebook sayfasından ise 43 yaşındaki Esma Esed’e askeri bir hastanede tıbbi müdahale yapılırken fotoğrafı paylaşılmıştı.

Kemoterapi tedavisi gören Esma Esed'in, saçlarının büyük ihtimalle döküldüğü ve tedavi sürecinde aşırı şekilde zayıfladığı görülüyor.

 

 

Ünlü bir Suriyeli ailenin kızı olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da doğan 43 yaşındaki Esma Esed, 1996 yılında King's College'dan mezun olmuştu. Esma Esed, JP Morgan'da çalışırken tanıştığı Beşar Esed ile evlenmek için 2000 yılında Şam'a taşınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları 2012 yılında Esma Esed'e AB'ye üye ülkelere seyahat yasağı ve bu ülkelerdeki mal varlığının dondurulması gibi bir dizi yaptırım uygulama kararı almış, Esma Esed'in yanı sıra annesi, kız kardeşi ve baldızı ile 8 Suriyeli bakana da yaptırım uygulaması getirilmişti.

(Habertürk)

 

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