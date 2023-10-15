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Dünya

''Kanton Fuarı'' 134. kez kapılarını açtı

'Kanton Fuarı' adıyla bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou şehrinde başladı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 14:49 - Güncelleme:
''Kanton Fuarı'' 134. kez kapılarını açtı
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Xinhua'nın göre, 134'üncüsü düzenlenen uluslararası fuarda, aralarında 46 ülke ve bölgeden 650 yabancı işletmenin de olduğu 28 bin şirket stant açtı.

Çok sayıda yerli ve yabancı şirketin satın alma yetkililerinin ziyaret etmesi beklenen fuar için 100 binden fazla alıcı kayıt yaptırdı.

Yaklaşık 2 kilometrekare alanda kurulan fuar 4 Kasım'a kadar sürecek.

Kovid-19 salgını döneminde çevrim içi gerçekleştirilen fuar, 3 yıl aradan sonra mayısta ilk kez yerinde yapılmıştı.

İlki 1957'de gerçekleştirilen fuar, yılda iki kez, bahar ve güz dönemlerinde düzenleniyor.

  • kanton fuarı
  • Çin İthalat ve İhracat Fuarı

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