Kapı kapı dolaşıp topluyorlar! Almanya çareyi atık yağda arıyor

Enerji krizi ile mücadele eden Almanya alternatif yakıt arayışında. Atık yağlardan biyodizel üretimi yapan şirketlere her geçen gün yenileri ekleniyor.

BİYODİZELE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Bavyera'da "Her damla kıymetli" sloganıyla yola çıkan şirket, restoranlar ve evlerden kullanılmış yağları topluyor. Filtre edilerek temizlenen yağlar daha sonra rafinerilerde biyodizel haline getiriliyor.

Alman girişimciler enerji krizi ortamında geri dönüştürülmüş biyo-yakıtların önemine vurgu yapıyor.

Şirketten bir yetkili, "Atık yağları değerlendirmediğimizde kıymetli bir hammaddeyi israf etmiş oluyoruz. Bu yağları kullanarak karbondioksit açısından nötr yakıtlar üretmemiz mümkün" dedi.

BİRÇOK FARKLI ULAŞIM ARACINDA KULLANILABİLİYOR

Şirket yetkilileri özellikle yeme içme sektöründe tonlarca yağın çöpe gittiğini vurguluyor. Geri dönüştürülen biyoyakıtlar birçok farklı ulaşım aracında kullanılabiliyor.

Atık yemelik yağların sadece biyodizele değil uçak yakıtına ve gemiler için biyo-kerosene dönüştürülebiliyor.

Uzmanlarsa Almanya'da yerel biyo yakıt dönüşüm programlarının sayıca kısıtlı olduğuna dikkat çekiyor.