Kapıları açıp ‘Kaçın’ dediler

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye’nin kuzeyini işgal ederek oluşturduğu terör koridoru rüyası suya düşen YPG/PKK, Batı’yı Türkiye’yi durdurmaya ikna etmek için DEAŞ’lıları serbest bırakma yoluna başvurdu. Avrupa medyasına konuşan tutuldukları kamplardan firar eden DEAŞ’lı teröristler, terör örgütü YPG/PKK’nın kapıları açarak kaçmalarına izin verdiğini ve daha sonra bölgede kalmamaları adına çadırlarını yaktığını dile getirdi.

KAMPLAR BOŞALDI

Fransız Le Parisien gazetesi, 13 Ekim Pazar günü Ayn İsa’da tutuldukları kamplardan kaçan DEAŞ’lılara ulaştı. Firar sırasında 10 Fransız DEAŞ’lı ve 25 çocuğun kamptan ayrıldığını aktaran gazete, kaçışın bizzat YPG/PKK’lı teröristlerin sayesinde gerçekleştiğini ortaya koydu. Bekçilik yapan terör örgütü YPG/PKK unsurlarının bölgeyi terk ettiğini belirten gazete, kaçakların tamamının istihbarat servislerinin listesinde olan isimler olduğunu kaydetti. Gazeteye konuşan kaçan DEAŞ’lılardan biri “YPG/PKK’lılar ‘Çıkın, kaçın!’ dedi. Hiçbir şey anlamadık. Daha sonra onlar da kampları terk etti. Siviller dışında kimse kalmadı” ifadelerini kullandı. Bir başka DEAŞ militanı da “Önce bize kapıları açtılar. Akabinde kaldığımız çadırları yakarak oradan bölgeyi terk etmemizi sağladılar” dedi.

BAKANI YALANLADILAR

Sofia müstear ismiyle Le Parisien’e bilgi veren Fransız vatandaşı bir DEAŞ’lı sivillerin kalacak yer konusunda kendilerine yardım ettiğini belirtirken, Chloe adı verilen diğer militan ise “Fransa’ya dönerek 20 yıl hapis yatmak mı? Hayır, teşekkürler. Suriye’de kalmayı tercih ederim” diye konuştu.

Öte yandan dün sabah saatlerinde BFM televizyonunda bir programa katılan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın kaçan Fransız vatandaşı DEAŞ’lılardan bahsederken firar olayındaki YPG/PKK’lı teröristlerin rolüne değinmemesi dikkat çekti. Le Drian, 9 Fransız’ın DEAŞ kamplarından Barış Pınarı Harekatı nedeniyle kaçtığını söyleyerek manipülasyona imza attı.