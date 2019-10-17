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Kapıları açıp ‘Kaçın’ dediler

Terör örgütü YPG/PKK’nın DEAŞ oyunu deşifre oldu. Ayn İsa’daki kamptan firar eden Fransız DEAŞ’lılar, “Kapıları açıp ‘Kaçın’ dediler” ifadeleriyle YPG’li teröristlerin kendilerini serbest bıraktığını söyledi.

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Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye’nin kuzeyini işgal ederek oluşturduğu terör koridoru rüyası suya düşen YPG/PKK, Batı’yı Türkiye’yi durdurmaya ikna etmek için DEAŞ’lıları serbest bırakma yoluna başvurdu. Avrupa medyasına konuşan tutuldukları kamplardan firar eden DEAŞ’lı teröristler, terör örgütü YPG/PKK’nın kapıları açarak kaçmalarına izin verdiğini ve daha sonra bölgede kalmamaları adına çadırlarını yaktığını dile getirdi. 

KAMPLAR BOŞALDI 

Fransız Le Parisien gazetesi, 13 Ekim Pazar günü Ayn İsa’da tutuldukları kamplardan kaçan DEAŞ’lılara ulaştı. Firar sırasında 10 Fransız DEAŞ’lı ve 25 çocuğun kamptan ayrıldığını aktaran gazete, kaçışın bizzat YPG/PKK’lı teröristlerin sayesinde gerçekleştiğini ortaya koydu. Bekçilik yapan terör örgütü YPG/PKK unsurlarının bölgeyi terk ettiğini belirten gazete, kaçakların tamamının istihbarat servislerinin listesinde olan isimler olduğunu kaydetti. Gazeteye konuşan kaçan DEAŞ’lılardan biri “YPG/PKK’lılar ‘Çıkın, kaçın!’ dedi. Hiçbir şey anlamadık. Daha sonra onlar da kampları terk etti. Siviller dışında kimse kalmadı” ifadelerini kullandı. Bir başka DEAŞ militanı da “Önce bize kapıları açtılar. Akabinde kaldığımız çadırları yakarak oradan bölgeyi terk etmemizi sağladılar” dedi. 

BAKANI YALANLADILAR 

Sofia müstear ismiyle Le Parisien’e bilgi veren Fransız vatandaşı bir DEAŞ’lı sivillerin kalacak yer konusunda kendilerine yardım ettiğini belirtirken, Chloe adı verilen diğer militan ise “Fransa’ya dönerek 20 yıl hapis yatmak mı? Hayır, teşekkürler. Suriye’de kalmayı tercih ederim” diye konuştu. 

Öte yandan dün sabah saatlerinde BFM televizyonunda bir programa katılan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın kaçan Fransız vatandaşı DEAŞ’lılardan bahsederken firar olayındaki YPG/PKK’lı teröristlerin rolüne değinmemesi dikkat çekti. Le Drian, 9 Fransız’ın DEAŞ kamplarından Barış Pınarı Harekatı nedeniyle kaçtığını söyleyerek manipülasyona imza attı.

Deyrizor’da Araplar teröristlerle savaştı 

Terör örgütü YPG/PKK’nın Deyrizor’da işgal ettiği bölgede bazı Arap savaşçıları zorla Rasulayn ve Tel Abyad’a götürmek istemesi üzerine çatışma çıktı. YPG/PKK, Deyrizor’un kuzey ve doğu kırsalından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında görünen bin Arap savaşçıyı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Rasulayn ve Tel Abyad’a sevk etmek istedi. Teröristlerin aşiret mensubu savaşçıları almaya gelmesi üzerine, şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda, götürülmek istenen Araplardan 10 kişi yaralandı. Halihazırda bölgede sükunet hakim. YPG/PKK, Suriye’de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015’te SDG adı altında bir araya getirmişti. O dönemden bu yana Suriye’nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

Türkiye Barış Pınarı Harekatı´nı neden başlattı?

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