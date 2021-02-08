İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Şubat 2021 Pazartesi / 26 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0834
  • EURO
    8,5244
  • ALTIN
    413.096
  • BIST100
    1528.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kar fırtınası ABD'yi esir aldı! 5 kişi çığ altında kaldı
Dünya

Kar fırtınası ABD'yi esir aldı! 5 kişi çığ altında kaldı

ABD'de kar küreme aracı kullanan 5 kişinin üzerine çığ düştü. Öte yandan, New York kenti son bir haftada ikinci kar fırtınasının etkisi altına girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

DHA08 Şubat 2021 Pazartesi 13:08 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:08
ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) orta batısında başlayan ve günlerdir ülkenin doğu kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkenin Utah eyaletindeki Uinta Dağları'nda kar küreme aracı kullanan 5 kişinin üzerine çığ düştü. Çığdan sağ eseri kurtulan görevlilerin imdadına arama kurtarma ekibi yetişti. Çığ sonrası yaşananlar arama kurtarma ekibinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çığ sonrası kar üstünde savrulmuş haldeki kayak ekipmanları ve çığ altında kalan bir kişi görüldü.

NEW YORK'TA BİR HAFTADA İKİNCİ KAR FIRTINASI

Öte yandan, New York kenti son bir haftada ikinci kar fırtınasının etkisi altına girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz hafta pazartesi ve salı günü kenti etkisi alan kar fırtınası yaşamı olumsuz etkilemiş, New York Valisi Andrew Cuomo, olağanüstü hal ilan etmişti. New York'ta bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aşmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.