İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2022 Çarşamba / 19 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6709
  • EURO
    15,863
  • ALTIN
    916.223
  • BIST100
    2507.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kar fırtınası ABD'yi vurdu: 300 bin kişi elektriksiz kaldı
Dünya

Kar fırtınası ABD'yi vurdu: 300 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan yoğun kar fırtınası nedeniyle 300 bin kişi elektriksiz kaldı.

IHA20 Nisan 2022 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 10:22
ABONE OL

ABD'nin kuzeydoğusundaki birçok eyalette etkili olan kar fırtınası nedeniyle 200 bini New York eyaletinde olmak üzere toplam 300 bin kişi elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, saatte 64 kilometre hıza ulaşan fırtınanın ve yoğun sulu kar yağışının ağaç dallarını kopararak tehlikeye neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. New York'lu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, insanlara mümkün oldukça yollardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

NİSAN AYI REKORU KIRILDI

New York eyaletinde bulunan Binghamton kasabasında dün itibariyle 38.6 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla Nisan ayının rekoru kırıldı. Virgil kasabasında ölçülen 45 santimetre kar ile tahmin edilen en yüksek kar kalınlığına ulaşılmış oldu. Pensilvanya'da da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

  • kar fırtınası
  • elektrik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.