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Dünya

Karabağ yapılandırılmaya devam ediyor... Aliyev, yeni kara yollarının temelini attı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere dün gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Fuzuli-Hadrut ve Hadrut-Cebrayıl-Şükürbeyli kara yollarının temelini attı.

AA16 Mart 2021 Salı 16:28 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 16:28
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Eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Fuzuli ve Hocavend illerini ziyaret eden Aliyev, önce Fuzuli-Hadrut kara yolunun temel atma törenine katıldı.

Aliyev törende, yeni yolların yapımının işgalden kurtarılan bölgelerin imarında büyük önem taşıdığını belirtti.

Tören sonrasında Hocavend ilinin Hadrut kasabasına giden Aliyev, burada göndere Azerbaycan bayrağı çekti.

Aliyev Hadrut'ta, Cebrayıl iline uzanacak ve Şükürbeyli köyünde Hacıgabul-Mincivan-Zengezur Koridoru kara yolu ile kesişecek 43 kilometrelik yeni yolun da temelini attı.

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