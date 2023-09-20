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Dünya

Bir zafer daha! Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarının durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce yaptığı açıklamada, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını açıklamıştı. Ermeni tarafı bu taleplerin hepsini kabul etmek zorunda kaldı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Bir zafer daha! Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Karabağ'da TSİ 12, Azerbaycan saati 13.00 itibarıyla ateşkes sağlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleşti.

AZERBAYCAN'IN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ateşkes anlaşmasına ilişkin duyuru yaptı:

Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:

1-Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor.

2-Buna paralel olarak tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim ediliyor.

3- Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

- ANTİTERÖR ÖNLEMLERİ

Karabağ'daki sözde rejimin adımları tansiyonu artırırken Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulunurken, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması gerilimi daha da yükseltti.

Son olarak Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayın nedeniyle 4 polis şehit olmuş, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

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