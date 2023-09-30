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Dünya

Karabağ'da Azerbaycanlılara yapılan katliamın izleri ortaya çıkıyor: 500'e yakın cesedin kalıntıları bulundu

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Korgeneral Şerafet Hasanov, “Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 500'e yakın asker ve sivilin kalıntıları bulundu” ifadelerini kullandı.

IHA30 Eylül 2023 Cumartesi 12:03 - Güncelleme:
Karabağ'da Azerbaycanlılara yapılan katliamın izleri ortaya çıkıyor: 500'e yakın cesedin kalıntıları bulundu
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Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da Azerbaycanlılara yapılan katliamın izleri ortaya çıkıyor. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Korgeneral Şerafet Hasanov yaptığı açıklamada, Birinci Karabağ Savaşı'nda 4 bine yakın Azerbaycanlının akıbetinin halen bilinmediğini, savaşta kaybolan kişilerin arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Çalışmalar kapsamında Devlet Güvenlik Teşkilatına bağlı Tıbbi Daire Başkanlığı bünyesindeki laboratuvarlarda Karabağ'da bulunan insan kalıntıları üzerinde incelemeler yapıldığını aktaran Hasanov, "Şehit olan 25 kişinin kimliklerini tespit ettik. Süreç halen devam ediyor. Şu ana kadar kurtarılan bölgelerde 500'e yakın asker ve sivilin kalıntıları bulundu" dedi.

ERMENİSTAN KAYBOLAN AZERBAYCANLILARIN AKIBETİNİ AÇIKLAMIYOR

Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından şu ana kadar işgalden kurtarılan bölgelerde çok sayıda toplu mezar bulundu. Toplu mezarlarda bulunan insan kalıntıları üzerinde işkence izleri tespit edildi. Bunun da Birinci Karabağ Savaşı sırasında kaybolan Azerbaycanlıların çeşitli işkencelerle kasıtlı olarak öldürüldüğünü gösterdiği belirtiliyor.

Ermenistan, Birinci Karabağ Savaşı sırasında yaşanan çatışmalarda kaybolan 719'u sivil olmak üzere yaklaşık 4 bin Azerbaycan vatandaşının akıbetini hala açıklamıyor.

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