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Dünya

Karabağ'da mayın patladı! Bir Rus subay öldü

Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayının patlaması sonucu bir Rus subayı öldü.

AA18 Aralık 2020 Cuma 23:34 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 23:34
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Ermenistan'ın işgali döneminde Dağlık Karabağ'da döşenen mayının patlaması sonucu bir Rus subayı hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesinde mayın temizleme çalışmaları esnasında patlama oldu.

Mayının patlaması sonucu yaralanan bir Rus subayı, hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.

Subayın, Rusya Uluslararası Mayın Eylem Merkezi'nde görevli olduğu belirtildi.

Geçen ay, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuş, bölgede geçici görevli bir Rus askeri yaralanmıştı.

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