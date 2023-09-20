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Dünya

Karabağ'da Rus askerlerine saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ'da devriye görevi yapan Rus Barış Gücü birliğine ait araca silahlı saldırı düzenlendiğini ve saldırıda hayatını kaybeden askerler olduğunu duyurdu.

IHA20 Eylül 2023 Çarşamba 22:59 - Güncelleme:
Karabağ'da Rus askerlerine saldırı: Ölü ve yaralılar var!
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Karabağ'da Rus Barış Gücü devriyesine saldırı düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dzhanyatag köyü bölgesindeki gözlem noktasından dönen Rus Barış Gücü birliğinin bulunduğun araca silahlı saldırı düzenlendiği aktarılarak, saldırıda araçta bulunan askerlerin hayatını kaybettiğini duyuruldu.

Saldırı sonrası Rus ve Azerbaycan tarafların olay yerinde çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, "Soruşturma makamlarının Rus ve Azerbaycanlı temsilcileri, olayın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için olay yerinde çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda kaç askerin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AZERBAYCAN'DAN RUSYA'YA TAZİYE MESAJI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın ardından açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, olayla ilgili soruşturmanın Azerbaycan ve Rusya'nın ilgili makamlarının işbirliği içinde yürütüldüğünü aktararak, "Rusya Savunma Bakanlığı liderliğine, Rus Barış Gücü Komutanlığına, ölen askerlerin ailelerine ve yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve sabır diliyoruz" denildi.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Karabağ saldırısı
  • Rus Barış Gücü birliği

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