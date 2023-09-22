Karabağ'daki mevzileri terk ediyorlar: Ermeni güçleri silahlarını teslim etmeye başladı

Rus Barış Gücü'nden yapılan açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını Rus askeri personelinin kontrolünde teslim etmeye başladığı, mevzilerini de terk ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar 800'den fazla silah, el bombası, havan topu, tanksavar ve uçaksavar füzesi teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Rus Barış Gücü, Azerbaycan'ın ele geçirdiği Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarına ait askeri ekipman, mühimmat ve araçların görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun sona ermesinin ardından bölgede, Ermeni silahlı grupları tarafından bırakılan askeri teçhizatlara Azerbaycan Ordusu tarafından el konuldu. Rus Barış Gücü tarafından paylaşılan görüntülerde Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarının terk ettiği askeri araç, ekipman, silah ve mühimmatlar görülürken, Azerbaycan ordusu tarafından ganimet olarak ele geçirilen askeri teçhizatlar arasında "Tor-M2KM" füze sistemi ve mühimmatları, D-20 topçu bataryasının mermileri, askeri iletişim aracı, "OSA" füze sistemi, Igla-S taşınabilir hava savunma füze sistemi bulunduğu aktarıldı.

KARABAĞ'DA SİLAH BIRAKAN ERMENİLER İÇİN AF ÖNGÖRÜLÜYOR



Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonun ardından silahlarını bırakan Ermenilere yönelik adım geldi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlarını bırakan Ermeniler için af planladıklarını ifade etti.

Eski askerler ve savaşçılar için de af sağlanabileceğini belirten Hacıyev, "Şu anda bazı silahlı grupların ve subayların, şartlarımızı kabul etmeyeceklerine ve direnmeye devam edeceklerine dair açıklamalarını görüyoruz. Ayrıca bazı küçük grupların ormanda saklandığını da görüyoruz. Ancak bunun büyük bir sorun veya güvenlik sorunu olacağını düşünmüyoruz. Elbette bu bazı sorunlara ve zorluklara yol açacaktır ancak bu o kadar da büyük ölçekte olmayacaktır" ifadelerini kullandı.