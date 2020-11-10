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Dünya

Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan: Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik

İşgalci Ermenistan'ın yenilgiyi kabul ederek teslim olmasının ardından Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf geldi. Harutyunyan, 'Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik.' dedi.

DHA10 Kasım 2020 Salı 09:40 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 09:43
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi ilan ettii. Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu.Askeri kamuflaj ile kameraların karşısına geçen İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tarihi zaferini ilan etti. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan ise itiraf geldi.

"BİR KAÇ GÜN SÜRSEYDİ TAMAMEN KAYBEDECEKTİK"

Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi. ;Arutyunyan, imzalanan ateşkesle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" ifadelerini kullandı.

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