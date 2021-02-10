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Dünya

Karadağ'da iki camiye çirkin saldırı

Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica ile Niksic şehrinde bulunan iki camiye, bir gün arayla ırkçı saldırılar düzenlendi.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 14:21 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:21
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Niksic'in tek camisi olan Hacı İsmail Camisi'nin duvarlarına ve girişine, Bosna Hersek'te 8 binden fazla Müslüman Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırıma gönderme yapılarak "Srebrenitsa" ve "Niksic de Srebrenitsa olacak" ifadeleri ile ülkedeki Müslümanları kastederek "Türkler" yazıldı.

Karadağ İslam Birliği Niksic Temsilcisi Mirsad Agovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu saldırının utanç verici olduğunu belirterek, "Bizi 1990'lı yıllarda korkutmayı başaramadılar, şimdi de başaramayacaklar. Bunu yazanlar kendi yüzsüzlüklerini kanıtlamış oldu." dedi.

Öte yandan, dün de başkentteki Osmanagica Camisi'nin avlu duvarına aşırı Sırp milliyetçilerinin sembolü olan ve "Sadece Birleşme Sırpları Korur" anlamına gelen "4S" çizildi.

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