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Dünya

Karadağ'da kanlı saldırı: en az 10 kişi hayatını kaybetti

Karadağ'ın tarihi Çetine şehrine yakın bir mevkide bulunan restorana düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi.

AA1 Ocak 2025 Çarşamba 21:55 - Güncelleme:
Karadağ'da kanlı saldırı: en az 10 kişi hayatını kaybetti
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Karadağ İçişleri Bakanı Danilo Saranovic, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın isminin Aco Martinovic olduğunu, Martinovic'in Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda ateşli silahla gerçekleştirdiği silahlı saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında bar sahibi ve reşit olmayan 2 çocuğunun da bulunduğunu dile getiren Saranovic, 4 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

Saranovic, emniyet güçlerinin olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için seferber olduğunu ifade ederek, "Tek odağımız saldırganı tutuklamak. Bu arada Martinovic, akrabalarından da birkaç kişiyi öldürdü." dedi.

Vatandaşlara saldırgan yakalanana kadar evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Saranovic, "Saldırgan tehlikeli ve silahlı biri, ancak köşeye sıkışmak üzere." diye konuştu.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırganın daha önce yasa dışı silah bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic de Cetinje'de yaşanan trajediden derin endişe duyduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Başbakan Milojko Sapjic de saldırıda yaralanan 4 kişinin tedavi altına alındığı Karadağ Klinik Merkezine geldi.

Spajic, yaralıların ameliyata alındığını kaydetti.

Karadağ hükümeti, saldırı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Bölge ülkelerinden Sırbistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan liderler taziye mesajı yayımladı.

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