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Dünya

Karadaği: Gazze'de yaşananlar Holokost'tur

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşananların 'bir Holokost' olduğunu ifade etti.

AA22 Ekim 2023 Pazar 20:25 - Güncelleme:
Karadaği: Gazze'de yaşananlar Holokost'tur
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"Gazze'de olup bitenler bir Nazi Holokost savaşıdır" ifadelerini kullanan Karadaği, kadın ve çocukların öldürüldüğü, hastane ve ibadethanelerin yıkıldığı Gazze'de modern zamanların en büyük insani trajedilerinden birinin yaşandığına dikkati çekti.

Bu trajediyi görmezden gelme ve sessiz kalmanın, sorunu daha da ağırlaştıracağını kaydeden Karadaği, Filistin halkının, haklarını ve özgürlüklerini geri kazanmak için verdiği haklı mücadelelerinde desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Dünyanın Gazze halkının maruz kaldığı barbarlık ve vahşi zulme sessiz kaldığını vurgulayan Karadaği, Müslüman yöneticilere, insan haklarını savunduğunu iddia eden Batılılara, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarının temsilcilerine, kilise başkanları ve Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a "neredesiniz?" diye seslendi.

Karadaği, Gazze'de yaşanan katliamın sona ermesi ve bölgede adalet ve barışın sağlanması için küresel dayanışma ve acil eyleme ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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