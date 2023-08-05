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Dünya

Karadeniz'de ABD-Rusya gerilimi: İHA'ya karşı Su-30 savaş uçağı havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Rusya sınırına yaklaşmakta olan ABD'ye ait MQ-9A Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) tespit etmeleri üzerine Su-30 savaş uçağı kaldırdıklarını bildirdi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 22:11 - Güncelleme:
Karadeniz'de ABD-Rusya gerilimi: İHA'ya karşı Su-30 savaş uçağı havalandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinde Rus hava sahası kontrol araçlarının Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit ettiği belirtildi.

Hava hedefini belirlemek ve Rusya devlet sınırlarının ihlalini önlemek amacıyla hava savunma görevi yapan Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-30 savaş uçağının kaldırıldığı bilgisi verilen açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefini ABD Hava Kuvvetlerine ait MQ-9A Reaper tipi keşif İHA'sı olarak belirledi." ifadeleri kullanıldı.

Rus uçağının yaklaşması üzerine Amerikan İHA'sının Rusya sınırından dönüş yaptığı belirtilen açıklamada, "Rus uçağı güvenli bir şekilde üssüne döndü, Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlal edilmesine izin vermedi. Rus savaş uçağının uçuşu, güvenlik önlemlerine uygun olarak tarafsız sular üzerinde hava sahası kullanımına yönelik uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildi." denildi.

RUS UÇAKLARI KARADENİZ'DE ABD İHA'SINI TACİZ EDEREK DÜŞMESİNE NEDEN OLMUŞTU

14 Mart'ta ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

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