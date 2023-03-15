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Dünya

Karadeniz'de ABD'ye ait İHA'nın düşmesi Ukrayna: Rusya çatışma bölgesini genişletmek istiyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracının (İHA) düşürülmesiyle Rusya'nın, 'diğer tarafların katılımıyla çatışma bölgesini genişletmeye hazır olduğu sinyali” verdiğini öne sürdü.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Karadeniz'de ABD'ye ait İHA'nın düşmesi Ukrayna: Rusya çatışma bölgesini genişletmek istiyor
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Danilov, sosyal medya aracılığıyla Karadeniz'de ABD'ye ait İHA'nın Rus savaş uçakları tarafından düşülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Karadeniz'de Rusya'nın kışkırttığı ABD'ye ait MQ-9 İHA'sıyla ilgili olayın Rusya tarafından kışkırtıldığını belirten Danilov, "Bu olay, (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in başka tarafların katılımıyla çatışma bölgesini genişletmeye hazır olduğunun sinyalidir." ifadesini kullandı.

- Olay

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya, ABD'ye ait İHA'nın Karadeniz'de geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

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