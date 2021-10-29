Karadeniz'de dengeler değişebilir! Türkiye ile anlaşmayı fırsat olarak görüyorlar

AA 29 Ekim 2021 Cuma 17:06 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 17:14

Kuleba, Atlantic Council'de yayımlanan "Güçlü Ukrayna-Türkiye ortaklığı Karadeniz'in güvenliğinin yoludur" başlıklı yazıda iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun Karadeniz stratejisi üzerine düşünürken, Ukrayna ve Türkiye'nin siyasi, askeri ve teknik iş birliğini geliştirerek örnek alınabilecek bir model oluşturduğunu ifade eden Kuleba, iki ülke stratejik ortaklığının böylesine bir iş birliğinin yalnızca gerçekleştirilebilir değil aynı zamanda karşılıklı faydalı olduğunun iyi bir örneği olduğunu aktardı.

Kuleba, gelecek sene iki ülkenin diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. senesini kutlayacağına dikkati çekerek, bu olayın şerefine o tarihte devlet başkanlarının katılımıyla Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi düzenlemeyi planladıklarını anlattı.

İki tarafın da Şubat 2022'deki toplantıyı uzun süredir beklenen serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için bir fırsat olarak gördüğüne işaret eden Kuleba, anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülke arasındaki kuvvetli ticaret bağlarının daha da gelişmesinin sağlanacağını vurguladı.