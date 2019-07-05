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Karadeniz'de hareketli saatler! Bu uçak alarma geçirdi

Amerikan keşif uçağının Karadeniz’in Kırım kıyılarında yaptığı keşif uçuşu, Rus savaş uçaklarını alarma geçirdi.

  • İHA
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ABD Hava Kuvvetlerinin RQ-4A Global Hawk stratejik keşif uçağı, dün İtalya'daki Sigonella Hava Üssü'nden havalandı. Saat 12.45’te hareket eden uçak, önce Ukrayna’nın ayrılıkçı Ruslar tarafından kontrol altında tutulan Donbass bölgesinde uçuşlar gerçekleştirdi. Amerikan keşif uçağı, ardından saat 17.30 sularında Karadeniz semalarına yöneldi. Rus radarları tarafından tespit edilen Amerikan uçağı, Kırım ve Krasnodar kıyılarında keşif uçuşuna başladı. Rusya için hayati önem taşıyan Kırım bölgesindeki tehlikeli keşif üzerine Rus Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı yakın takibe başladı. Ukrayna ile Rusya arasında krize neden olan Kerç Boğazı’nın bulunduğu bölge olan Krasnodar bölgesinde de keşiflerini sürdüren Amerikan uçağına Rus savaş uçağı tarafından izleme uzun süre devam etti. Amerikan keşif uçağı, görevini 23.55’te sonlandırarak üssüne geri döndü. Karadeniz semalarında Amerikan uçağının keşif uçuşunu yakından takip eden Rus uçağının pilotu, görüntüleri cep telefonuyla kaydetti. Ardından görüntü bir hava radar takip yayını yapan bir sosyal medya hesabında yayınlandı.
 
Rus basını, Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova dahil olmak üzere 19 ülkenin katıldığı Sea Breeze 2019 askeri tatbikatının başlamasıyla bu keşif uçuşunun başladığına dikkat çekti. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikat sırasında yapılacak uçuşların Rusya tarafından yakından takip edileceğini açıklamıştı. Kara, hava, deniz ve sualtında gerçekleşecek olan tatbikata 32 gemi, 24 uçak ve 900'dan fazla deniz piyade askeri katılıyor.

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